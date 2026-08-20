Сергій Разумовський

Керівництво київського Динамо розглядає одразу трьох претендентів на посаду головного тренера команди у разі відставки Ігоря Костюка. Про це повідомив Telegram-канал «Бий-біжи».

Остаточного рішення щодо майбутнього Костюка наразі не ухвалено. За інформацією джерела, тренер перебуває у складному становищі, а його подальша робота з командою залежатиме від найближчих результатів.

Ситуацію навколо наставника порівнюють із тією, у якій на початку березня опинився Фран Фернандес у Карпатах. Тоді тренер ще залишався на посаді, але його майбутнє вже перебувало під серйозним питанням.

Після поразки від Карабаха у кваліфікації Ліги конференцій керівництво Динамо активізувало пошук потенційного нового наставника. Наразі клуб оцінює кілька варіантів, однак головними кандидатами вважаються Сергій Ребров, Ігор Йовічевич і Сергій Кравченко.

Сергій Ребров

Одним із пріоритетних варіантів для київського клубу залишається Сергій Ребров. Улітку фахівець уже відмовив президенту Динамо Ігорю Суркісу, однак у клубі не відмовилися від ідеї запросити колишнього наставника назад.

Попередні контакти між сторонами тривають, проте переговори просуваються складно. За інформацією джерела, наразі немає конкретних домовленостей, а керівництво Динамо фактично намагається ще раз переконати Реброва очолити команду.

Ребров уже працював із київським клубом і добре знайомий із його внутрішньою структурою та вимогами. Саме цей досвід може бути одним із головних аргументів на користь його кандидатури.

Ігор Йовічевич

Ще один претендент – хорватський тренер Ігор Йовічевіч. Після звільнення з польського Відзева фахівець залишається без клубу, тому може розглянути пропозицію від Динамо.

Керівництво київської команди вивчає можливість запрошення Йовічевича та наразі оцінює його фінансові вимоги. Вони, за даними джерела, є досить високими й можуть стати одним із головних факторів під час ухвалення остаточного рішення.

Йовічевич має досвід роботи в українському футболі. Раніше він очолював Карпати, СК Дніпро-1, Шахтар, а також працював із клубами в інших європейських чемпіонатах.

Сергій Кравченко

Третім кандидатом називають Сергія Кравченка, який нині працює асистентом Руслана Ротаня в Поліссі. Його кандидатуру активно підтримує Андрій Ярмоленко.

За інформацією джерела, легенді Динамо імпонує системний підхід Кравченка до розвитку команди. Ярмоленко вважає, що фахівець може бути корисним для реалізації довгострокової концепції столичного клубу.

Водночас київський клуб продовжує пошук інших кандидатів. Однак наразі саме Ребров, Йовічевич і Кравченко вважаються головними претендентами на посаду головного тренера Динамо, якщо керівництво вирішить припинити співпрацю з Ігорем Костюком.

Нагадаємо, в Динамо заявили, що вирішили питання з майбутнім Костюка.