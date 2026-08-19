В Динамо вирішили питання з майбутнім Костюка
У київському клубі зробили чітку заяву
Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф прокоментував сайту dynamo.kiev.ua чутки щодо можливої відставки наставника команди Ігоря Костюка.
«Головний тренер Динамо Ігор Костюк має кредит довіри з боку президента клубу Ігоря Суркіса. Ігор Михайлович вірить, що нинішній наставник здатен вивести команду на належний рівень конкурентоспроможності, й сподівається, що це станеться найближчим часом. Тому питання про заміну головного тренера на порядку денному наразі не стоїть».
Костюк очолив Динамо наприкінці листопада 2025 року, змінивши Олександра Шовковського, а вже у грудні став повноцінним головним тренером команди після непогано старту із приставкою виконуючого обов'язки.
Під керівництвом фахівця кияни провели 29 матчів у всіх турнірах, здобувши 19 перемог, двічі зігравши внічию та зазнавши восьми поразок. Головним досягненням Костюка на чолі Динамо стала перемога в Кубку України.
Цього сезону київська команда вже завершила свої виступи у єврокубках, не потрапивши в основний етап Ліги конференцій.
Наразі Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши шість очок в двох матчах.
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