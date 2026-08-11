Сергій Разумовський

Кривбас оголосив про підписання правого вінгера Депортіво Ла-Гуайра Яксона Ріваса. Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

24-річний венесуелець приєднався до української команди на правах однорічної оренди. Угода також передбачає опцію викупу футболіста після завершення орендного періоду. У складі Кривбаса Рівас виступатиме під сьомим номером.

Яксон є вихованцем Мінерос де Гуаяна. У 17-річному віці він перейшов до Депортіво Ла-Гуайра, за який провів основну частину професійної кар’єри.

Минулого сезону венесуельський вінгер зіграв 42 матчі в усіх турнірах, забив десять голів і продемонстрував найкращу результативність у кар’єрі. У 2026 році Рівас провів 14 офіційних поєдинків на клубному рівні та відзначився однією результативною передачею. Разом із Депортіво Ла-Гуайра футболіст у 2025 році виграв Суперкубок Венесуели.

Раніше Кривбас на виїзді здобув вольову перемогу над Зорею.