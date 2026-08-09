Кривбас на виїзді здобув вольову перемогу над Зорею
Команди забили чотири м’ячі на двох
Кривбас здобув першу перемогу в новому сезоні УПЛ, обігравши Зорю у другому турі чемпіонату. Криворіжці поступалися після першого тайму, але потім забили тричі – 3:1.
Перемога дозволила Кривбасу тимчасово піднятися на сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ. Криворіжці мають три очки після двох зіграних матчів.
Зоря також набрала три очки у двох турах та наразі посідає шосту позицію.
УПЛ, 2-й тур
Зоря – Кривбас – 1:3
Голи: Мпанзу, 30 (автогол) – Сек, 56, Герберт, 61, Наві, 65.
У третьому турі УПЛ Кривбас зіграє на власному полі проти Лівого Берега. Матч відбудеться 15 серпня, у п'ятницю, та розпочнеться о 13:00.
Зоря проведе наступний поєдинок чемпіонату 17 серпня. Луганська команда вирушить у гості до Полісся, а стартовий свисток у цій зустрічі пролунає о 18:00.