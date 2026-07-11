Сергій Разумовський

Атлетико офіційно оголосив про підписання опорного півзахисника збірної Данії Мортена Юльманна. Про перехід 27-річного футболіста повідомила пресслужба мадридського клубу.

¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪



Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031.



➡️ https://t.co/Z84XsrVHWf pic.twitter.com/jWc6jysVtP — Atlético de Madrid (@Atleti) July 11, 2026

Контракт данського хавбека з Атлетико розрахований до 30 червня 2031 року. Юльманн перейшов до іспанської команди з лісабонського Спортінга. Сума трансферу склала 40 мільйонів євро.

Юльманн є вихованцем академії Копенгагена, де отримав футбольну освіту та зробив перші кроки на шляху до професійної кар’єри. Влітку 2018 року півзахисник залишив Данію та перебрався до Австрії, підписавши контракт з Адміра Ваккер. Саме в австрійському клубі він дебютував на дорослому рівні та почав стабільно отримувати ігрову практику.

За два з половиною сезони у складі Адміра Ваккер данець провів 74 матчі. Його виступи привернули увагу представників інших європейських чемпіонатів, і в січні 2021 року Юльманн перейшов до Лечче.

В Італії Мортен продовжив поступово розкривати свій потенціал. Він швидко став важливим гравцем команди та одним із ключових виконавців у центрі поля. У сезоні-2021/22 Лечче здобув право виступати в Серії А, а Юльманн відіграв значну роль у цьому успіху.

Загалом за Лечче данський півзахисник провів 95 матчів. Він залишався в італійському клубі до завершення сезону-2022/23, після чого зробив наступний крок у кар’єрі та перейшов до Спортінга.

До лісабонського клубу Юльманн приєднався влітку 2023 року. У Португалії він одразу став важливою фігурою у складі команди та підтвердив свій статус одного з найсильніших опорних півзахисників чемпіонату. За Спортінг Мортен провів 141 матч.

Разом із лісабонцями Юльманн двічі вигравав чемпіонат Португалії — у сезонах-2023/24 та 2024/25. Також у кампанії-2024/25 він став володарем Кубка Португалії.

Hjulmand superó el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento @cm_invictum del Hospital Universitario @Vithas Madrid Arturo Soria 🩺 pic.twitter.com/S8bQlmImGz — Atlético de Madrid (@Atleti) July 11, 2026

Цікаво, що Юльманн носив капітанську пов’язку як у Лечче, так і в Спортінгу. У складі італійського клубу він став наймолодшим капітаном в історії команди, отримавши цей статус у 23 роки. Крім того, він став другим наймолодшим капітаном в історії Серії А після легенди Роми Франческо Тотті.

На міжнародному рівні Юльманн пройшов через юнацькі та молодіжні збірні Данії. За національну команду він дебютував 7 вересня 2023 року в матчі проти Сан-Марино, який завершився перемогою данців з рахунком 4:0.

Відтоді Мортен Юльманн встиг провести за збірну Данії 27 поєдинків. Тепер хавбек продовжить кар’єру в Іспанії, де виступатиме за Атлетико та зможе проявити себе в одному з найсильніших чемпіонатів Європи.