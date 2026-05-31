З Ярмоленком, але без Маліновського, Луніна і Забарного. Відома заявка збірної України на матч із Польщею
Мальдера визначився із першим списком футболістів на новій посаді
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився зі складом синьо-жовтих на товариський матч проти Польщі. Пресслужба УАФ оголосила заявку на гру.
Відзначимо відсутність у списку голкіпера Реала Андрія Луніна і хавбека Руслана Маліновського. Також з поляками не зіграє захисник ПСЖ Ілля Забарний, що напередодні виграв Лігу чемпіонів.
🇺🇦 Заявка збірної України
🧤 Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Руслан Нещерет
🛡 Захисники: Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Олександр Романчук, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко
🧠 Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Єгор Назарина, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Данило Ігнатенко, Олександр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадій Синчук
🎯 Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвій Пономаренко
Товариський поєдинок Польща — Україна відбудеться у Вроцлаві на стадіоні Тарчинскі Арена. Початок зустрічі заплановано на 18:30 за київським часом.
Для обох збірних цей матч має додатковий контекст, адже ні Україна, ні Польща не змогли пробитися до фінальної частини чемпіонату світу-2026. Українська команда завершила боротьбу на стадії півфіналу плейоф, тоді як Польща дійшла до фіналу, але там поступилася Швеції, яка раніше вибила з боротьби синьо-жовтих.
