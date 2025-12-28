Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні заявив, що український нападник Артем Довбик не допоможе столичному клубу в заключному матчі 17 туру Серії А проти Дженоа. Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Довбик ще не готовий і ми його не включили до заявки. Сподіваємося, що він буде готовий до наступного тижня. Він ще не готовий грати. Ми змогли попрацювати цього тижня, хоча деякі із гравців перехворіли на грип, - сказав Гасперіні.

28-річний футболіст відновився від травми стегна, яку він отримав на початку листопада.

Цього сезону Довбик взяв участь у 14 матчах Роми у всіх турнірах: 2 голи, 2 асисти.

Матч Рома - Дженоа стане останнім в 2025 році у Серії А. Заключний поєдинок 17 туру відбудеться 29 грудня. Початок - 21:45.

Атлетіко вирішив відмовитися від ідеї трансферу Довбика.