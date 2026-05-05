Сергій Разумовський

Футболісти збірної України підтримують можливе призначення Андреа Мальдери головним тренером національної команди. Про це журналіст Дмитро Шпірко розповів в ефірі ВЗБІРНА.

За його словами, кандидатуру італійського фахівця хотіла бачити частина гравців збірної, зокрема окремі лідери команди. Вони, як стверджує Шпірко, доносили свою позицію до керівництва УАФ.

Журналіст зазначив, що має підтвердження цієї інформації з кількох джерел. На його думку, важливим фактором є те, що багато футболістів уже працювали з Мальдерою в період, коли він входив до тренерського штабу Андрія Шевченка у збірній України.

Шпірко підкреслив, що «голос роздягальні» у цьому питанні був доволі помітним. Водночас він не знає, наскільки позиція футболістів вплинула на остаточне рішення Української асоціації футболу.

Ще одним важливим аспектом журналіст назвав фінансове питання. За його інформацією, Мальдера не висував надмірних вимог щодо зарплати. Навпаки, йдеться про «приземлені» та адекватні суми.

Шпірко також припустив, що потенційний тренерський штаб Мальдери отримуватиме суттєво менше, ніж попередній штаб Сергія Реброва.

Нагадаємо, 22 квітня УАФ оголосила про відхід Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України. Андреа Мальдера наразі вважається головним кандидатом на посаду наставника синьо-жовтих.