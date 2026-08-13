Забарний виграв п'ятий титул у складі ПСЖ
Захисник збірної України знову провів увесь матч на лаві запасних
12 серпня ПСЖ обіграв Астон Віллу (2:1) та вдруге поспіль став володарем Суперкубка Європи.
Для центрального захисника Іллі Забарного це 5-й трофей у складі парижан.
Раніше українець разом із ПСЖ виграв Лігу чемпіонів-2025/26, Лігу 1-2025/26, Міжконтинентальний кубок-2025 та Суперкубок Франції-2026.
Захисник приєднався до французького клубу 12 серпня минулого року.
Нагадаємо, Забарний жодного разу не вийшов у стартовому складі ПСЖ у матчах за титули.
У фіналі Ліги чемпіонів проти Арсенала Ілля з'явився на полі на 106-й хвилині, а у фіналах Суперкубка Європи, Суперкубка Франції та Міжконтинентального кубка українець не зіграв.
Нагадаємо, ПСЖ у день народження клубу виграв перший євротрофей сезону.