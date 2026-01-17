Забарний отримав обмежений час в ПСЖ перед рестартом ЛЧ
Лілль не встояв перед чемпіоном
близько 1 години тому
Ілля Забарний / Фото - ПСЖ
ПСЖ в рамках 18 туру Ліги 1 зустрічався з Ліллем. Матч у Парижі завершився з рахунком 3:0.
Дембеле своїм дублем та гол Барколя забезпечили команді Луїса Енріке перемогу в рідних стінах. Особливої уваги заслуговує другий гол у виконанні володаря Золотого м'яча.
Для українського центрбека ПСЖ Іллі Забарного поєдинок розпочався в запасі. Наставник ПСЖ випустив нашого легіонера на другу 45-хвилинку закривати праву бровку.
Ліга 1. 18 тур
ПСЖ - Лілль 3:0
Голи: Дембеле, 13, 64, Баркола, 90+3