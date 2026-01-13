Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний у розмові з клубною пресслужбою підбив підсумки поразки парижан у поєдинку 1/16 фіналу Кубка Франції сезону 2025/26 проти ФК Париж, який завершився мінімальною невдачею з рахунком 0:1.

«Звичайно, ПСЖ завжди бореться за титули, тому виліт з Кубка – дуже погана новина для нас. Але таке футбольне життя. Ми повинні прийняти це, проаналізувати і рухатися далі. Нам потрібно відновитися і бути готовими віддати всі сили в п'ятницю. Добре, що у нас попереду ще багато матчів, так що ми можемо зосередитися на наступному і рухатися далі».

Забарний відіграв весь матч без замін і був близьким до того, щоб врятувати команду у компенсований час: на 90+2-й хвилині захисник небезпечно пробив головою по воротах суперника, проте реалізувати момент не вдалося.

Наступну офіційну зустріч ПСЖ проведе у п'ятницю, 16 січня, коли команда зіграє проти Лілля у рамках 18-го туру чемпіонату Франції.