Сергій Стаднюк

У вівторок, 21 жовтня, на шанувальників футболу чекає справжнє європейське свято – розпочинається третій тур загального етапу Ліги чемпіонів. Протягом вечора відбудеться одразу кілька цікавих поєдинків, серед яких і матчі з українськими легіонерами.

Вечір о 19:45 розпочнеться двома захопливими зустрічами. Барселона прийматиме Олімпіакос. Це шанс побачити в дії українця Романа Яремчука, який нещодавно відновився після травми та готовий випробувати себе проти каталонського гранда. Тим часом у Казахстані Кайрат зустрінеться з Пафосом, який у кваліфікації вибив київське Динамо.

Центральною вивіскою стане матч між Арсеналом й Атлетико. Лондонці підходять до Ліги чемпіонів у відмінній формі: три сухі перемоги поспіль. У двох останніх матчах суперники не завдали жодного удару в площину. Після двох турів лондонці ще не пропускали (2 перемоги) і не програють на Емірейтс шість матчів (5 перемог, 1 нічия), кожна звитяга – на нуль. Плюс шість поспіль перемог у ЛЧ над іспанськими командами — рекорд турніру.

Атлетико після поразки від Ліверпуля не програє шість ігор (4 перемоги, 2 нічиї), але досі без виїзних звитяг у сезоні (3 нічиї, 2 поразки). Також «матрацники» не вигравали у групі ЛЧ на полях англійців. характерно також, що дев’ять останніх виїзних матчів Атлетіко в ЛЧ минули без нічиїх. Не обійшлося і без втрат, не допоможе травмований Ніколас Гонсалес.

У головний слот вечора зосереджено одразу кілька топових протистоянь. Баєр спробує зупинити зірковий ПСЖ, де український захисник Ілля Забарний може отримати шанс реабілітуватися після невдалих дій у матчі зі Страсбуром (3:3). Вільярреал прийматиме Манчестер Сіті. Бенфіка здійснить непростий виїзд до Ньюкасла – у складі португальців стабільно грає Георгій Судаков, а інтригою залишається питання, чи повернеться до основи воротар Анатолій Трубін після останнього матчу на лавці.

Для справжніх фанатів футболу – ще три гідні уваги зустрічі. Копенгаген вдома прийме дортмундську Боруссію , ПСВ зіграє з чинним чемпіоном Італії Наполі в дуелі атакуючих команд, а бельгійський Юніон спробує зупинити оновлений Інтер. Вечір обіцяє бути максимально насиченим і непередбачуваним.