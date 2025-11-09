Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думкою про перехід центрального захисника Іллі Забарного до ПСЖ та вказав на основну складність, з якою футболіст зіткнувся у паризькому клубі.

«Навантаження в обороні в ПСЖ трішки нижчі, ніж в Борнмуті. Однак я впевнений, що цей трансфер для України і для самого Іллі це дуже великий крок уперед», – сказав Ребров.

Нинішнього сезону Забарний вже встиг провести 13 поєдинків за ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем, трьома жовтими та однією червоною карткою. Контракт українця із чемпіоном Франції діє до 30 червня 2030 року.

Раніше у ПСЖ визначилися з планами на Забарного в майбутньому.