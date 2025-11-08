Паризький ПСЖ покладає серйозні надії на українського захисника Іллю Забарного, повідомляє Footix.

Як повідомляє джерело, 23-річний вихованець київського Динамо поки не став ключовим гравцем основи, проте керівництво клубу продовжує вірити у його високий потенціал та розглядає його як важливу частину майбутнього проекту команди.

У ПСЖ розраховують, що вже до 2026 року, коли капітану Маркіньйосу виповниться 32 роки, Забарний зможе виграти конкуренцію у досвідченого бразильця та закріпитися у стартовому складі.

Нинішнього сезону українець провів 13 матчів за парижан у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем, трьома попередженнями та однією червоною карткою. Контракт захисника із французьким клубом розрахований до 30 червня 2030 року.

