У ПСЖ визначилися з планами на Забарного в майбутньому
Українець стане важливим футболістом парижан
35 хвилин тому
Паризький ПСЖ покладає серйозні надії на українського захисника Іллю Забарного, повідомляє Footix.
Як повідомляє джерело, 23-річний вихованець київського Динамо поки не став ключовим гравцем основи, проте керівництво клубу продовжує вірити у його високий потенціал та розглядає його як важливу частину майбутнього проекту команди.
У ПСЖ розраховують, що вже до 2026 року, коли капітану Маркіньйосу виповниться 32 роки, Забарний зможе виграти конкуренцію у досвідченого бразильця та закріпитися у стартовому складі.
Нинішнього сезону українець провів 13 матчів за парижан у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем, трьома попередженнями та однією червоною карткою. Контракт захисника із французьким клубом розрахований до 30 червня 2030 року.
Поділитись