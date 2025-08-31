Захисник збірної України та французького ПСЖ Ілля Забарний прояснив ситуацію з російським одноклубником Матвієм Сафоновим.

«По-перше, я хочу подякувати ПСЖ, одному з найкращих клубів світу, за можливість представляти свою країну на міжнародній арені та грати на найвищому рівні.

Водночас я маю однозначну громадянську позицію – в моїй країні четвертий рік йде повномасштабна війна, росіяни – агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Війна триває – я не підтримую жодних стосунків з жодними росіянами.

Що стосується мого одноклубника – я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренувань і буду виконувати свої забовʼязання перед клубом. І наостанок хочу сказати, поки йде війна я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі», – сказав Забарний в ефірі програми Футбол 360.