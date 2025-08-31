ПСЖ із Забарним на виїзді переміг Тулузу в матчі з дев'ятьма голами
Українець провів на полі весь матч
близько 1 години тому
30 серпня відбувся поєдинок третього туру чемпіонату Франції між Тулузою та ПСЖ, за який виступає Ілля Забарний. Український захисник потрапив до стартового складу паризької команди і провів на полі всі 90 хвилин.
Доля зустрічі була вирішена ще в першому таймі, в якому парижани забили чотири м’ячі. Варто зазначити, що дублем відзначився Невеш, який обидва голи забив ударами через себе.
По перерві португалець відзначився ще раз. Дубль з пенальті оформив вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Ще один гол забив Бредлі Баркола.
Після цього матчу ПСЖ посідає перше місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі дев'ять очок.
Забарний провів свій другий поєдинок за паризьку команду після трансферу з Борнмуту.
Ліга 1, 3-й тур
Тулуза – ПСЖ – 3:6
Голи: Кресвелл, 37, Гбоо, 89, Восса, 90+1 – Невес, 7, 15, 78, Баркола, 9, Дембеле, 30 (пен), 50 (пен).