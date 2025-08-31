Павло Василенко

30 серпня відбувся поєдинок третього туру чемпіонату Франції між Тулузою та ПСЖ, за який виступає Ілля Забарний. Український захисник потрапив до стартового складу паризької команди і провів на полі всі 90 хвилин.

Доля зустрічі була вирішена ще в першому таймі, в якому парижани забили чотири м’ячі. Варто зазначити, що дублем відзначився Невеш, який обидва голи забив ударами через себе.

По перерві португалець відзначився ще раз. Дубль з пенальті оформив вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Ще один гол забив Бредлі Баркола.

Після цього матчу ПСЖ посідає перше місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі дев'ять очок.

Забарний провів свій другий поєдинок за паризьку команду після трансферу з Борнмуту.

Ліга 1, 3-й тур

Тулуза – ПСЖ – 3:6

Голи: Кресвелл, 37, Гбоо, 89, Восса, 90+1 – Невес, 7, 15, 78, Баркола, 9, Дембеле, 30 (пен), 50 (пен).