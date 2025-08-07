Непотрібний вінгер Челсі отримав декілька варіантів продовження кар'єри
Рахім Стерлінг потрапив у сферу інтересів трьох клубів АПЛ
близько 1 години тому
30-річний вінгер лондонського Челсі Рахім Стерлінг підшукує собі новий клуб після того, як керівництво повідомило його про намір завершити співпрацю.
Футболіст не входить до планів нового наставника синіх Енцо Марески, і клуб розглядає варіанти продажу гравця.
Інтерес до Стерлінга виявляють три команди з АПЛ Фулхем, Крістал Пелас та Вест Хем, кожна з яких готова поборотися за досвідченого флангового гравця.
Сам Рахім хотів би залишитися в Лондоні, що робить усі три варіанти привабливими для нього. Минулий сезон Стерлінг провів в оренді в лондонському Арсеналі, де взяв участь у 28 матчах, відзначився одним забитим м'ячем та п'ятьма результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Стерлінг може стати футболістом Баєра.