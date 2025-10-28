Павло Василенко

Арсенал близький до продовження контракту з нападником Букайо Сака. Оновлені умови угоди можуть зробити 24-річного англійця найбільш високооплачуваним гравцем в історії лондонського клубу, заробляючи приблизно 300 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Контракт буде підписано на п'ять років. Переговори просуваються позитивно, чого й бажають обидві сторони.

У сезоні 2025/26 Сака у складі Арсенала забив три м’ячі в 10 матчах.

Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 140 мільйонів євро.