Павло Василенко

Бразильський нападник Джонатан Геррейру, гравець клубу Фіннкурд із п’ятого дивізіону, був заарештований прямо на полі після того, як забив сім голів і приніс своїй команді розгромну перемогу 8:1.

Замість овацій трибун – поліцейські сирени. Після фінального свистка правоохоронці заблокували виходи з арени й кинулися на поле. За повідомленням Corriere della Sera, поліція готувала спецоперацію кілька місяців, відстежуючи підозрілі ставки на онлайн-платформах та аналізуючи відео з камер спостереження.

Агенти у цивільному спостерігали за грою з перших хвилин. Після арешту Геррейру команда залишилася без свого капітана, тренера й головного бомбардира – адже 30-річний бразилець поєднував всі ці ролі.

Кар’єра нападника розпочалася в нижчих дивізіонах Бразилії. У 2022 році він переїхав до Фінляндії, де виступав за Пеймарі Юнайтед, а з 2025 року перейшов до Фіннкурда.

У нинішньому сезоні Геррейру встиг забити 15 голів – перш ніж його шлях несподівано перетворився з футбольного на кримінальний.