Сергій Разумовський

Центральний захисник Челсі Аксель Дісасі залишить лондонський клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, контракт 28-річного французького футболіста діє до 30 червня 2026 року, однак сторони вже домовилися не продовжувати співпрацю. Таким чином, найближчим часом Дісасі має змінити клуб.

До Челсі Аксель приєднався в серпні 2023 року, коли перейшов із Монако. Тоді лондонці заплатили за нього 45 мільйонів євро, розраховуючи посилити центр оборони.

Останнім часом захисник виступав на правах оренди за Вест Гем, і цей період, схоже, пішов йому на користь у плані трансферних перспектив. Саме після оренди інтерес до гравця знову зріс.

Наразі Дісасі перебуває в полі зору одразу кількох клубів. Повідомляється, що за його ситуацією стежать дві команди англійської Прем’єр-ліги, а також один клуб італійської Серії А.

Раніше повідомлялося, що інший захисник Челсі Марк Кукурелья може перейти до Атлетико.