Захисник Челсі залишить клуб на правах вільного агента. Його придбали у 2023 році за 45 мільйонів євро
Трансферна політика синіх у всій красі
близько 2 годин томуПідписатися в
Центральний захисник Челсі Аксель Дісасі залишить лондонський клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє BBC.
За інформацією джерела, контракт 28-річного французького футболіста діє до 30 червня 2026 року, однак сторони вже домовилися не продовжувати співпрацю. Таким чином, найближчим часом Дісасі має змінити клуб.
До Челсі Аксель приєднався в серпні 2023 року, коли перейшов із Монако. Тоді лондонці заплатили за нього 45 мільйонів євро, розраховуючи посилити центр оборони.
Останнім часом захисник виступав на правах оренди за Вест Гем, і цей період, схоже, пішов йому на користь у плані трансферних перспектив. Саме після оренди інтерес до гравця знову зріс.
Наразі Дісасі перебуває в полі зору одразу кількох клубів. Повідомляється, що за його ситуацією стежать дві команди англійської Прем’єр-ліги, а також один клуб італійської Серії А.
Раніше повідомлялося, що інший захисник Челсі Марк Кукурелья може перейти до Атлетико.