Захисник Динамо Владислав Дубінчак підбив у ефірі УПЛ ТБ підсумки сезону-2025/2026 для столичного клубу.

Напевно, злі. Злі самі на себе, тому що ми самі в цьому винні. Воно якось не задалося спочатку. Тому що травма в одного, у другого. Дисбаланс у команді, результати про це говорять. Ми грали не в те, що вміємо грати і можемо. Особисто мені дуже соромно за мою гру і гру нашої команди цього сезону.

39:40 за трофеями у Незалежній України проти Шахтаря? Я думаю, що є мотивація. Я навіть про це не знав, що в нас на один менше. У мене завжди було у голові, що у нас є запас, тому що Динамо, яке було раніше, завойовувало багато кубків. Сподіваюсь, що сьогодні все буде добре. Я не хочу злякати удачу.