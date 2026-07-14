Павло Василенко

Півзахисник Динамо Антон Царенко продовжить кар’єру в складі австрійського клубу Блау-Вайсс Лінц. Орендну угоду з правом викупу розраховано до завершення сезону 2026/27, повідомляє пресслужба київського клубу.

Попередні два сезони Царенко провів в оренді в гданській Лехії. Хавбек зіграв 38 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 результативними передачами.

Царенко пов'язаний контрактом з Динамо до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює 23-річного хавбека в 300 тисяч євро.