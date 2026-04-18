Сергій Разумовський

У 19-річного захисника Карпат Миколи Киричка, який другу частину сезону проводить в оренді у Русі, діагностували розрив передніх хрестоподібних зв’язок. Серйозну травму футболіст отримав у матчі попереднього туру проти Колосу.

Як повідомляє «ТаТоТаке», наступного тижня Киричку мають провести операцію в Києві. За попередніми прогнозами, повернення молодого центрбека до занять у загальній групі варто очікувати не раніше наступного зимового міжсезоння.

Таким чином, захисник вибув на тривалий термін, а відновлення після такої травми потребуватиме кількох місяців. Для 19-річного футболіста це серйозний удар, адже він лише почав другу частину сезону в оренді та отримував важливий досвід на дорослому рівні.

Окрім того, він не допоможе збірній України U-19 на Євро-2026, куди прибилася команда Дмитра Михайленка.