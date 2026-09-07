Захисник Карпат Владислав Бабогло приєднається до збірної Молдови під час найближчого міжнародного вікна. Про виклик футболіста повідомив офіційний сайт львівського клубу.

27-річний оборонець візьме участь у навчально-тренувальному зборі національної команди та готуватиметься до чотирьох матчів Ліги націй. Тренерський штаб Молдови планує провести насичений відрізок, у межах якого команда зіграє два домашні та два виїзні поєдинки.

Перший матч молдовська збірна проведе 26 вересня на виїзді проти Словаччини. Уже 29 вересня команда прийматиме Фарерські острови. 2 жовтня Молдова зіграє гостьовий поєдинок із Казахстаном, а 6 жовтня завершить цей цикл зустріччю проти Словаччини на власному полі.

Розклад матчів Молдови

26 вересня – Словаччина – Молдова;

29 вересня – Молдова – Фарерські острови;

2 жовтня – Казахстан – Молдова;

6 жовтня – Молдова – Словаччина.

Бабогло має значний досвід виступів за молдовську національну команду. На його рахунку 28 матчів у складі збірної та три забиті м’ячі. Захисник регулярно залучається до міжнародних поєдинків і може допомогти команді своєю надійністю та досвідом.

Цікаво, що на юнацькому та молодіжному рівнях Владислав Бабогло представляв Україну. Однак на дорослому рівні футболіст обрав збірну Молдови, за яку виступає вже протягом кількох років.

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