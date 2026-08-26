Захисник Кудрівки змінив Україну на Саудівську Аравію
Відомі деталі угоди
Фото: Getty Images
Еквадорський футболіст Хаїр Коллахуазо залишив Кудрівку та продовжить кар’єру в Саудівській Аравії. Центральний захисник приєднався до Аль-Таавуна на правах річної оренди. При цьому угода між клубами передбачає можливість повноцінного викупу футболіста після завершення терміну оренди.
До складу Кудрівки Коллахуазо приєднався у березні. Український клуб підписав 20-річного захисника на правах вільного агента після його виступів за американський Нью-Йорк Ред Буллс 2.
Контракт футболіста з Кудрівкою розрахований до 30 червня 2028 року.
За українську команду захисник встиг провести 10 матчів.
Аль-Таавун виступає у Про лізі Саудівської Аравії. Наразі команда посідає 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату.
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