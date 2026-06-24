ЛНЗ підписав лідера Олександрії
Футболіст змінив клуб
близько 1 години томуПідписатися в
Теді Цара. Фото - ФК Олександрія
Досягнуто угоди між Олександрією та черкаським ЛНЗ про повноцінний трансфер албанського півзахисника Теді Цари.
Цара дебютував за Олександрію 23 лютого 2025 року у переможному домашньому поєдинку проти луганської Зорі (2:1).
Загалом у футболці «містян» албанський вінгер провів 46 офіційних матчів, забив 12 м'ячів та зробив 6 гольових передач.
«Дякуємо Теді за співпрацю, яскраву результативну гру, професіоналізм та вагомий внесок у перемоги команди.
Бажаємо Теді успішного продовження кар'єри та нових вагомих досягнень у футболі!» – йдеться у заяві пресслужби Олександрії.
За підсумками минулого сезону ЛНЗ посів друге місце в турнірній таблиці УПЛ і здобув путівку в кваліфікацію Ліги конференцій.