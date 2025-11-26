Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз висловився про свої емоції після програшу Байєру з рахунком 0:2 у матчі Ліги чемпіонів.

«Безперечно, матч був складним. Особливо для мене, адже це був перший раз, коли я виводив команду на поле як капітан у домашній грі Ліги чемпіонів. Це дуже важливий момент для мене, але настрій, звісно, зіпсувався.

Ми повинні винести уроки з цього поєдинку, зрозуміти свої помилки й виправити їх. Важливо зберегти це відчуття розчарування та усвідомлення того, наскільки високою є ціна кожного проколу на такому рівні. І це має стати енергією, що допоможе нам додати та рухатися вперед.

Я не хочу шукати виправдань, хоча легко було б сказати, що поразка пов’язана з великою кількістю ротацій. Цього сезону кожен виконує свою роль. Ми виграємо і програємо тільки як команда.

Раніше ми діяли впевнено й показували якісний футбол. Саме тому сьогоднішня поразка така болюча», – сказав Стоунз для УЄФА.