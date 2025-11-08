Манчестер Сіті та Ліверпуль повернулися до перемог у Прем’єр-лізі перед очним протистоянням в неділю. Команди, що поділили між собою останні вісім титулів Прем’єр-ліги, наразі посідають друге та третє місця. Манчестер Сіті має перевагу в одне очко над гостями, оскільки обидві команди відчайдушно намагаються наздогнати Арсенал на першій позиції. А легендарний тренер Пеп Гвардіола проводить свій 1000-й матч і прагне відзначити його пам’ятною перемогою.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Манчестер Сіті видав чудовий виступ, аби здолати високо літаючий Борнмут. Неповторний Ерлінг Голанд забив двічі, підкреслюючи свої претензії на звання найкращого у світі. Усе, що зробив Борнмут, – це дав Голанду простір для забігань за спини. Після взяття лідерства Містянам було цілком комфортно, утримуючи м’яч і тримаючи суперників на відстані. Сіті не святкував перемоги над Ліверпулем з 2023 року. Після пари нічиїх 1:1 у сезоні 2023/24 вони програли обидва матчі 0:2 у попередньому сезоні. Гвардіола, однак, потребує більшого від інших форвардів, аби перемогти Ліверпуль. Наступним найкращим бомбардиром Сіті в лізі після Голанда є Максим Естев з Бернлі з 2 автоголами.

Арне Слот видихнув з полегшенням, коли Ліверпуль переміг Астон Віллу 2:0 вдома на вихідних. Енфілд був на своєму електричному піку, адже фанати скандували ім’я Слота протягом усієї гри. Мохамед Салах повернувся до форми з блискучим виступом. Він забив свій 250-й гол за Ліверпуль після того, як Еміліано Мартінес подарував йому один. Ліверпуль виглядав гостріше в єдиноборствах і краще пресингував, аби перевернути ситуацію після чотирьох поспіль поразок у лізі. Ліверпуль повернувся до форми в потрібний момент, комфортно перемігши Реал Мадрид у Лізі чемпіонів. Червоні були на своєму звичному рівні, коли приборкали лідерів іспанської ліги. Слот переміг Реал Мадрид і Манчестер Сіті в послідовних матчах минулого сезону і сподівається на повторення.

Ключові протистояння Манчестер Сіті – Ліверпуль

Ерлінг Голанд проти Вірджила ван Дейка

Мрією кожного було побачити Голанда один на один з ван Дейком. Коли це сталося у 2023-му, протистояння не розчарувало. Форвард пробив у ціль після того, як захисник віддзеркалив його рухи з середини поля та тиснув на нього. Фанати сподіваються на подібне цього сезону, адже обидва гравці в чудовій формі. З усіх команд Прем’єр-ліги, з якими стикався Голанд, він має найменше гольових дій проти Ліверпуля. У неділю він відчайдушно прагнутиме додати другий гол у Прем’єр-лізі проти Червоних. Ван Дейк буде сповнений впевненості після легкої роботи з Оллі Воткінсом і Кіліаном Мбаппе нещодавно.

Раян Шеркі проти Раяна Гравенберха

Шеркі записав пару асистів проти Борнмута. Вони не були видовищними, але між ним і Голандом розквітає хімія. Шеркі має багато свободи для маневрів на полі та створення моментів для команди. Він зіткнеться з Гравенберхом, який повернувся до складу проти Астон Вілли. Пропустивши три матчі через травму, він повернувся так, ніби й не йшов. Голландський півзахисник ковзав уперед і мав шанси пробити. Один такий момент він реалізував, забивши свій третій гол сезону.

Ніко О’Райлі проти Мохамеда Салаха

Салах трохи святкував після історичного 250-го голу за клуб. Такий був тиск на нього після серії невдалих виступів. Тепер у нього два голи в двох матчах, і він показав чудову стійкість проти Вілли. Він має добрий рекорд проти Манчестер Сіті і шукатиме більше внесків. О’Райлі вразив проти Черріс і забив у другому таймі. Молодий захисник зіткнеться віч-на-віч з одним з найкращих у світі в неділю. Його енергія проти втомленого Салаха точно допоможе справі.

Прогноз на Манчестер Сіті – Ліверпуль

Деякі недавні протистояння Манчестер Сіті та Ліверпуля увійшли в історію Прем’єр-ліги як абсолютні епіки. Це також має всі шанси стати одним з них. Жодна команда не була в вінтажній формі цього кампанії. Але вони повільно наближаються до неї з кожною грою. Можна очікувати безперервного руху від краю до краю, адже обидві команди люблять атакувальний футбол. Момент індивідуальної майстерності може вирішити результат на користь будь-якої сторони.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.





РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.