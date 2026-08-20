Сергій Разумовський

Грузинський правий захисник Шахтаря Гіоргі Гочолеішвілі може найближчим часом перейти до іспанського Кадіса. За інформацією Radio Cádiz, сторони вже близькі до укладення угоди.

Водночас остаточний формат трансферу поки не визначений. Кадіс розглядає два варіанти: оренду 25-річного футболіста або повноцінний викуп його контракту. Деталі домовленості клуби мають узгодити після завершення переговорів.

Останні два сезони грузин не грав за Шахтар на постійній основі. Спочатку він захищав кольори данського Копенгагена, за який провів 33 матчі, забив один гол і віддав чотири результативні передачі. Згодом футболіст перейшов до німецького Гамбурга. У складі цього клубу Гочолеішвілі зіграв 27 поєдинків і записав до активу одну результативну передачу.

Разом із Гамбургом захисник дійшов до 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Крім того, команда зберегла місце в елітному дивізіоні країни.

Наразі Кадіс виступає в Ла Лізі 2. Саме в цьому чемпіонаті не хоче грати український вінгер Жирони Віктор Циганков, за що йому можуть загрожувати серйозні санкції.