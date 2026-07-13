Сергій Разумовський

Два представники збірної України U-19 отримали індивідуальне визнання після юнацького Євро-2026. УЄФА включив Данила Малова та Павла Люсіна до символічної команди найкращих футболістів турніру, про що повідомила пресслужба організації.

The UEFA Technical Observer Group have confirmed the #U19EURO Team of the Tournament ✅



➡️ https://t.co/EVZ26PDykL pic.twitter.com/lpxgcQgsNw — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) July 13, 2026

Малов, який на клубному рівні виступає за люблянську Олімпію, був одним із найстабільніших гравців української команди. Лівий захисник провів без замін усі поєдинки збірної на чемпіонаті та допоміг команді дійти до півфіналу. В УЄФА окремо звернули увагу на його фізичну міць, витривалість і здатність працювати по всій бровці. Оборонець активно підключався до атак, вчасно відкривався у вільні зони, підтримував партнерів у фінальній третині поля та за чотири матчі виконав чотири ключові передачі.

Не менш помітним був і хавбек київського Динамо Павло Люсін. Він завершив турнір з одним забитим м’ячем і трьома асистами. Уже в першій грі проти Хорватії півзахисник допоміг Україні відігратися, віддавши гольову передачу на Богданова за рахунку 0:1, а наприкінці зустрічі сам відзначився голом. У груповому раунді Люсін асистував у кожному матчі, а без результативної передачі залишився лише у півфіналі проти Німеччини.

УЄФА виділив креативність українського півзахисника, його впевненість під пресингом і вміння знаходити передачі, які розрізають оборонні лінії суперника. Саме ці якості стали важливими для успішного виступу команди Дмитра Михайленка.

На груповому етапі Україна U-19 здобула три перемоги: над Хорватією 3:1, Сербією 2:1 та Італією 1:0. Вихід до півфіналу також приніс команді путівку на чемпіонат світу-2027 U-20.

У боротьбі за фінал українці поступилися Німеччині 1:2, хоча саме вони першими відкрили рахунок. Суперник двічі забив у компенсований час до обох таймів.