Захисник молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко підбив підсумки матчу другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Враження від матчу просто чудові. Головне, що перемогли. Поки що тренер нам нічого не говорив, але, напевно, скаже сьогодні, коли буде командний збір. Відчуття, що ми знову в грі, що претендуємо на вихід із групи, дуже впливає на емоційний стан і на атмосферу.

Ми повірили у свої сили, що ми можемо це зробити. Звісно, попереду відповідальний останній поєдинок у групі. Ми дивилися матч між Данією та Нідерландами, але результат його не надто важливий, адже все залежатиме від нас.