Захисник збірної України: «Відчуття, що ми знову в грі»
Вівчаренко прокоментував упевнену перемогу над Фінляндією
близько 1 години тому
Захисник молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко підбив підсумки матчу другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Слова футболіста передає пресслужба УАФ.
Враження від матчу просто чудові. Головне, що перемогли. Поки що тренер нам нічого не говорив, але, напевно, скаже сьогодні, коли буде командний збір. Відчуття, що ми знову в грі, що претендуємо на вихід із групи, дуже впливає на емоційний стан і на атмосферу.
Ми повірили у свої сили, що ми можемо це зробити. Звісно, попереду відповідальний останній поєдинок у групі. Ми дивилися матч між Данією та Нідерландами, але результат його не надто важливий, адже все залежатиме від нас.
В іншому матчі групи збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Данії, яка набрала шість очок і достроково вийшла до чвертьфіналу. Таким чином, Україна з трьома балами піднялася на другу прохідну сходинку. 18 червня «синьо-жовті» розіграють з голландцями (один пункт) ще одну путівку до плей-оф.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Фінляндія – Україна. Він забив один із м’ячів.
Також головний тренер української «молодіжки» Унаї Мельгоса підбив підсумки матчу з Фінляндією.
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