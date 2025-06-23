Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський підбив підсумки невдалого виступу команди на Євро-2025 (U-21). «Синьо-жовті» посіли третє місце та не вийшли із групи з Данією, Нідерландами та Фінляндією.

Ми й самі це розуміли, що мали домогтися більшого. Прикро, що нам не вдалося виправдати очікування. Дуже складно пояснити, чому так сталося. Перша половина 2025 року, можливо, мій найскладніший і провальний час у кар'єрі. Що стосується Євро, то, напевно, у нас такий менталітет – програвати перші матчі на великих турнірах, а потім намагатися все надолужити. Такий самий досвід був у мене і на Олімпіаді. Старші партнери згадували і матч проти Румунії на Євро-2024. І ось Данія, і знову програш.

Згоден, що матч проти данців нам давався. Ми впевнено діяли в першому таймі. Ми могли закривати гру. Після матчу головний тренер сказав нам, що ми зациклені на результаті.

І коли маємо мінімальну перевагу, думаємо, як утримати такий рахунок, ігноруючи вказівки тренера, починаємо втрачати позиції, відповідно, втрачається і концентрація і ми пропускаємо. Після турніру ми були спустошені, оскільки їхали до Словаччини зовсім не за таким результатом.

Після бою кулаками не махають. Хоча я не можу сказати, що з підготовкою щось було не так. Якби ми вийшли з групи, то навряд чи хтось згадав би багато негативних нюансів. Тут усе йде від голови.

З Нідерландами ми розуміли, що суперник робитиме все, щоб бути з м'ячем, вони страждатимуть, якщо їм цього не дати. Україна також любить діяти першим номером. Але суперник був сильний. Після травми я провів тільки одне повноцінне тренування і вийшов у стартовому складі. Було дуже складно бігати без м'яча. Ми, напевно, десь не дотерпіли, оскільки швидко втрачали м'яч, коли його відбирали. Опоненту вдавався пресинг і, зрештою, це принесло нідерландцям результат.

Мельгоса подякував за роботу, оскільки ми пройшли великий шлях. Тренер наголосив, що, на жаль, ми не витиснули свого максимуму, побажав усім успіхів у майбутньому, а також сказав, щоб ми не зупинялися і намагалися дорости до виступу в топових європейських чемпіонатах.

На мій погляд, на Євро-2025 немає явних фаворитів. Кожен міг виграти в кожного. Хто, приміром, міг припустити, що у чвертьфіналі Нідерланди, граючи в меншості з 20-ї хвилини, зможуть обіграти Португалію. Або Італія, маючи на двох гравців менше, переведе в овертайм гру проти Німеччини.

Невдале Євро, виліт Ворскли… Я переживаю за всі ці невдачі, але водночас і розумію, що для мене це досвід, нехай і негативний. Без набивання таких шишок не буде прогресу. Нехай це сталося зараз, коли я ще не настільки досвідчений, ніж це буде, можливо, в головній команді країні, куди мріє потрапити будь-який футболіст. Коли Бог хоче зробити тебе щасливим, він веде тебе найважчими шляхами. Ось такого девізу я й дотримуюся, – розповів Крупський в інтерв’ю Sport.ua.