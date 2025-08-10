28-річний центрбек Олександрії Мігель Кампуш отримав дискваліфікацію на п'ять матчів після інциденту у поєдинку проти Кудрівки (1:3) у першому турі нового сезону УПЛ. Про це повідомила пресслужба Прем'єр-ліги.

Епізод стався 3 серпня на 87-й хвилині: після стику на полі Кампуш ударив нападника Кудрівки Дениса Світюху ногою в обличчя. Суддя зустрічі Євген Цибулько негайно показав португальському футболістові пряму червону картку. Перед виходом з поля захисник встиг взяти участь і у невеликій бійці з гравцями суперника.

Внаслідок покарання Кампуш не зможе допомогти своїй команді у найближчих п'яти турах чемпіонату України.