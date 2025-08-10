Павло Василенко

Олександрія досягла угоди з донецьким Шахтарем щодо оренди захисника Миколи Огаркова. Контракт гравця з клубом з Кіровоградщини розрахований до 30 червня 2026 з опцією викупу.

Огарков у складі Шахтаря U19 виступав у Юнацькій лізі УЄФА. В минулому сезоні дебютував у складі основної команди «гірників».

Був гравцем юнацьких збірних України U17 та U19. У 2024 році у складі збірної України U19 дійшов до півфіналу юнацького чемпіонату Європи.

Є гравцем молодіжних збірних України U20 та U21.

Сьогодні у матчі другого туру УПЛ Олександрія зіграє на виїзді проти київської Оболоні. Початок – о 13:00.