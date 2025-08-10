Сергій Стаднюк

Вже у самому розпалі новий сезон в України й уже розпочинається у країнах топчемпіонатів. Неділя, 10 серпня, подарує вболівальнику вітчизняні баталії та суперматч у Європі.

Другий тур триває у Першій лізі. Найцікавішими у неділю стануть два протистояння. Металіст прийме Інгулець у матчі, що ще декілька років тому можна було побачити в УПЛ. Чорноморець, що двало розпочав шлях до повернення в УПЛ, на виїзді зіграє проти непростого Поділля.

12:00 | Металіст – Інгулець. Пряма трансляція

13:45 | Поділля – Чорноморець. Пряма трансляція

А у Другій лізі вже йде третій тур. Більшість матчів відбудуться в неділю. Найцікавішім з них стане протистояння двох новачків ПФЛ Пенуела та Ребела. Щоправда, команди підходять до гри у різних статусах. Якщо кияни – одні з лідерів після двох перемог, то криворіжці – аутсайдери. Дубль Полісся ж пізніше з'їздить до Вільхівців, що можуть похизуватися гравцями, що мають за власними спинами досвід УПЛ.

12:30 | Пенуел – Ребел. Пряма трансляція

14:30 | Вільхівці – Полісся-2. Пряма трансляція

У неділю в елітному дивізіоні України зіграють всі три команди, що посілі 2 – 4 місця за підсумками минулого сезону. Центральним матчем туру стане поєдинок у Львові між Карпатами та Шахтарем. Без Очеретька, що тепер грає за «гірників», Владиславу Лупашку не вдалося знайти ключик до Полісся. Однак, може тренер «зелено-білих» за тиждень знайшов необхідний баланс? Міцний Колос Руслана Костишина спробує здійснити чергову сенсацію у Житомирі. Олександрія додасть трішки ясності, за що ця команда боротиметься у цьому сезоні. Не перемога над Оболонню стане показником, що срібному призеру загрожує навіть битва за виживання.

Центральним же матчем ігрового дня у всьому світі стане поєдинок за Community Shield. За Суперкубок Англії поборються чинний чемпіон Ліверпуль і сенсація минулого сезону в особі Кристал Пелас. Лондонці наприкінці минулої кампанії завоювали перший за 119 років трофей. Таким чином, команда отримала місце не лише у Суперкубку Англії, а й у Лізі Європи. Чи чекати ще одної несподіванки у зустрічі з незіграними підопічними Арне Слота?

17:00 | Кристал Пелас – Ліверпуль. Пряма трансляція