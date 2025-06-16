Сергій Стаднюк

Головний редактор ПРОФУТБОЛ Digital Володимир Звєров після перемоги молодіжної збірної України у матчі другого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0) прокоментував чутки щодо інтересу Порту до захисника «синьо-жовтих» і київського Динамо Тараса Михавка.

Такі клуби як Порту цікавляться величезною кількістю молодих футболістів. І від «цікавляться» до «купують» ще 10 кроків різних, зокрема офіційні пропозиції, перемовини і так далі. Я впевнений що і Батаговим цікавляться, і Бражком досі цікавляться, і можливо після цього матчу зацікавляться Владиславом Велетнем. Володимир Звєров

В іншому матчі групи збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Данії, яка набрала шість очок і достроково вийшла до чвертьфіналу. Таким чином, Україна з трьома балами піднялася на другу прохідну сходинку. 18 червня «синьо-жовті» розіграють з голландцями (один пункт) ще одну путівку до плей-оф.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Фінляндія – Україна. Він забив один із м’ячів.

Також головний тренер української «молодіжки» Унаї Мельгоса підбив підсумки матчу з Фінляндією.