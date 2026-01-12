Сергій Разумовський

Медичне обстеження у київському Динамо сьогодні, 12 січня, проходять 12 футболістів, а ще 14 гравців мають прибути на процедуру наступного дня. Про це повідомляє «Динамоманія», уточнюючи, що клуб продовжує планову роботу після повернення команди з відпустки.

У списку на сьогоднішній медогляд значився й нападник Динамо Владіслав Бленуце, однак форвард у медичному центрі не з’явився. Причини його відсутності офіційно не пояснювалися: є припущення, що футболіст міг отримати дозвіл приєднатися до команди пізніше через день народження, який він відзначає саме 12 січня, але підтвердженої інформації з цього приводу наразі немає.

Частина динамівців проходитиме обстеження не в Києві. Зокрема, за кордоном медогляд запланований для Андрія Ярмоленка, Аліу Тіаре, Шоли Огундани та Самби Діалло. Також раніше інше джерело повідомляло, що до переліку гравців, які пройдуть огляд у Туреччині, може входити нападник Едуардо Герреро.

Нагадаємо, Динамо візьме на збори гравця Чорноморця – повідомив сам футболіст.