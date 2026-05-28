Один із найперспективніших воротарів України продовжить кар'єру у Славії
Назар Домчак уклав угоду, яка розрахована на п'ять років — до літа 2031 року
близько 6 годин тому
Празька Славія оформила трансфер 19-річного воротаря львівських Карпат Назара Домчака. Про це повідомляє пресслужба команди.
Чеський клуб заплатив за талановитого голкіпера 5 мільйонів євро. Контракт юного українця зі Славією розрахований на п'ять років — до літа 2031 року.
У сезоні-2025/26 Назар відіграв за львівський клуб 29 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 28 м'ячів. При цьому в 15 поєдинках молодий воротар зумів втримати власні ворота на замку.
Домчак уже не влаштовує? Карпати вирішили придбати іншого молодого воротаря на місце майже рекодсмена.
