Денис Сєдашов

Празька Славія оформила трансфер 19-річного воротаря львівських Карпат Назара Домчака. Про це повідомляє пресслужба команди.

Чеський клуб заплатив за талановитого голкіпера 5 мільйонів євро. Контракт юного українця зі Славією розрахований на п'ять років — до літа 2031 року.

У сезоні-2025/26 Назар відіграв за львівський клуб 29 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 28 м'ячів. При цьому в 15 поєдинках молодий воротар зумів втримати власні ворота на замку.

