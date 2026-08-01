Сергій Разумовський

Київське Динамо призначило Миколу Роздобудька новим директором клубної академії. Про кадрові зміни повідомила пресслужба столичного клубу.

На цій посаді 57-річний український фахівець замінив Олександра Іщенка. Водночас колишній керівник академії не залишить структуру Динамо та продовжить працювати в іншому напрямку. Раніше Іщенко повідомляв, що зосередиться на селекційній роботі в київському клубі.

Микола Роздобудько приєднався до структури дитячо-юнацької футбольної школи Динамо у 2024 році. До нового призначення він обіймав посаду старшого тренера молодших вікових категорій, працюючи з дітьми від семи до 12 років. Тепер фахівець відповідатиме за функціонування та подальший розвиток клубної академії.

Тренерську кар’єру Роздобудько розпочав у системі запорізького Металурга, де працював із дитячими командами. Згодом український спеціаліст очолював молодіжний склад білоруського Дніпра з Могильова.

У 2011 році Роздобудько став головним тренером хмельницького Динамо, яке на той момент виступало у Другій лізі чемпіонату України. Того ж року фахівець отримав нову посаду та був призначений спортивним директором академії одеського Чорноморця.

У період із 2012 до 2019 року Роздобудько працював технічним директором Федерації футболу Казахстану. На цій посаді він відповідав за розвиток футбольної системи та методичний напрям роботи організації.

Після завершення роботи в Казахстані спеціаліст продовжив діяльність у дитячо-юнацькому футболі. Із 2019 року він працював у ДЮСШ-15 головним методистом, а також тренував дітей 2013 року народження.

Із 2023 року Микола Роздобудько є викладачем Центру ліцензування УАФ. Він бере участь у підготовці тренерів, які навчаються за програмами здобуття ліцензій категорій В та А УЄФА.

Нагадаємо, один із нерозкритих талантів Динамо офіційно гратиме за команду U-21 у 26 років.