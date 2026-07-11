Сергій Разумовський

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Бєсєдін вирішив завершити професійну кар’єру футболіста. Про це повідомляє «Футбол 24».

За інформацією джерела, 30-річний форвард не планує шукати новий клуб після відходу з чеського Артіс Брно. Таким чином, останній етап його ігрової кар’єри відбувся саме в Чехії.

Бєсєдін є вихованцем Металіста та Динамо. Найбільш відомим періодом у його кар’єрі стали виступи за київський клуб, кольори якого він захищав у 2013 – 2023 роках. За цей час нападник провів за біло-синіх 143 матчі, забив 35 голів і віддав 13 результативних передач.

Разом із Динамо Бєсєдін двічі ставав чемпіоном України та один раз вигравав Кубок України. Окрім київського клубу, форвард також виступав за Металіст, кіпрську Омонію, казахстанський Ордабаси та чеський Артіс Брно. У складі національної збірної України Бєсєдін провів 19 матчів і забив два м'ячі.

Одним із найгучніших епізодів у кар’єрі нападника став матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Бєсєдін вийшов на заміну в екстратаймі, після чого захисник збірної Швеції Маркус Даніельссон грубо сфолив проти нього та отримав червону картку. Це вилучення стало одним із ключових моментів зустрічі, а Україна згодом дотиснула суперника й перемогла 2:1.

Водночас вирішальним для перемоги став і вихід іншого нападника Артема Довбика. Він дебютував на турнірі та забив переможний м’яч, вивівши команду Андрія Шевченка до чвертьфіналу турніру.

Для самого Бєсєдіна той матч мав важкі наслідки. Через травму, отриману після фолу Даніельссона, нападник вибув до кінця року. Після цього він так і не зміг повернутися на попередній рівень, а його кар’єра поступово пішла на спад.