Павло Василенко

Вдала гра Матвія Пономаренка в сезоні-2025/26 не залишилася непоміченою в Європі. Одним із головних претендентів на 19-річного нападника київського Динамо став турецький Галатасарай.

За інформацією журналіста Кагана Дурсуна, стамбульський клуб уже зробив офіційний крок, надіславши Динамо пропозицію щодо оренди форварда з правом подальшого викупу. Наразі сторони вивчають можливість укладення угоди.

При цьому Пономаренко – не єдиний українець, який перебуває у сфері інтересів турецького гранда. Повідомляється, що Галатасарай паралельно веде переговори щодо ще кількох футболістів, серед яких гравці національної та молодіжної збірних України.

Інтерес до молодого нападника не дивує. У минулому сезоні Пономаренко забив 13 голів у 15 матчах чемпіонату України.