Пономаренко близький до трансферу? Європейський гранд зробив перший офіційний крок
Журналіст повідомі подробиці потенційного переходу
близько 1 години томуПідписатися в
Вдала гра Матвія Пономаренка в сезоні-2025/26 не залишилася непоміченою в Європі. Одним із головних претендентів на 19-річного нападника київського Динамо став турецький Галатасарай.
За інформацією журналіста Кагана Дурсуна, стамбульський клуб уже зробив офіційний крок, надіславши Динамо пропозицію щодо оренди форварда з правом подальшого викупу. Наразі сторони вивчають можливість укладення угоди.
При цьому Пономаренко – не єдиний українець, який перебуває у сфері інтересів турецького гранда. Повідомляється, що Галатасарай паралельно веде переговори щодо ще кількох футболістів, серед яких гравці національної та молодіжної збірних України.
Інтерес до молодого нападника не дивує. У минулому сезоні Пономаренко забив 13 голів у 15 матчах чемпіонату України.