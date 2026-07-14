Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився прогнозом на півфінал чемпіонату світу-2026 між Англією та Аргентиною, жорстко розкритикувавши команду Ліонеля Скалоні.

У всякому разі, аргентинці мене не вражають. Чинний чемпіон світу буквально проскочив до півфіналу не в останню чергу завдяки суддям. Так, у них сильні виконавці, але їхній грі бракує цілісності. Не менш кваліфіковані футболісти є й у англійців, але їх у півфінал затягнули окремі гравці, маю на увазі Джуда Беллінгема та Гаррі Кейна. Тут боротьба за вихід у фінал буде дуже серйозною.

У англійців я назвав лідерів, але в Аргентини є Мессі. Ліонель у поважному для футболіста віці, але все одно може забити гол або віддати гольову передачу з нічого. Припущу, що основний час завершиться внічию – 1:1, а у додатковий час перемогу здобудуть аргентинці, – заявив Сабо в інтерв'ю Meta.ua.