«Завдяки суддям». Сабо жорстко розкритикував гру збірної Аргентини на ЧС-2026
Авторитетний український тренер вважає, що команда Мессі дісталася до півфіналу не зовсім заслужено
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився прогнозом на півфінал чемпіонату світу-2026 між Англією та Аргентиною, жорстко розкритикувавши команду Ліонеля Скалоні.
У всякому разі, аргентинці мене не вражають. Чинний чемпіон світу буквально проскочив до півфіналу не в останню чергу завдяки суддям. Так, у них сильні виконавці, але їхній грі бракує цілісності. Не менш кваліфіковані футболісти є й у англійців, але їх у півфінал затягнули окремі гравці, маю на увазі Джуда Беллінгема та Гаррі Кейна. Тут боротьба за вихід у фінал буде дуже серйозною.
У англійців я назвав лідерів, але в Аргентини є Мессі. Ліонель у поважному для футболіста віці, але все одно може забити гол або віддати гольову передачу з нічого. Припущу, що основний час завершиться внічию – 1:1, а у додатковий час перемогу здобудуть аргентинці, – заявив Сабо в інтерв'ю Meta.ua.
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