Альварес — про Мессі: «Ми зробимо все, щоб він знову виграв чемпіонат світу»
Наступний матч аргентинці проведуть проти Англії
32 хвилини томуПідписатися в
Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес прокоментував гру капітана команди Ліонеля Мессі після перемоги над Швейцарією (3:1) в 1/4 фіналу чемпіонату світу. Слова наводить Фабріціо Романо у X.
Форвард наголосив на високій мотивації лідера збірної та бажанні партнерів допомогти йому здобути черговий титул.
Ми зробимо все, щоб Мессі знову виграв чемпіонат світу. Кожен матч для нього – це битва.
В середу, 15 липня, збірна Аргентини проведе півфінальний поєдинок світової першості, де протистоятиме національній команді Англії.
Стартовий свисток матчу пролунає о 22:00.
«Розмовляй зі мною з повагою»: Мессі поставив на місце головного суддю матчу зі Швейцарією.