Михайло Цирук

Після шаленого успіху молодіжної збірної України під керівництвом Руслана Ротаня на Євро-2023, де нашій команді вдалося дістатися півфіналу, та блискуче пройденої кваліфікації підопічних Унаї Мельгоси на наступну континентальну першість, очікування від нашої команди на цьому турнірі будуть досить високими.

Старт синьо-жовтих на чемпіонаті Європи 2025 запланований уже на четвер, 12 червня, коли наша команда проведе поєдинок проти Данії. А поки пропонуємо поглянути, з якими гравцями наша команда вступатиме в цей бій.

На останньому рубежі нашої команди найімовірніше гратиме хтось з основних воротарів двох найкращих команд УПЛ - Руслан Нещерет, що представляє київське Динамо, або ж олександрієць Георгій Єрмаков - лідер за кількістю сухих матчів у цьому сезоні.

Третій голкіпер у заявці - 19 річний Владислав Крапивцов, який наприкінці сезону провів два матчі за першу команду Жирони, однак найімовірніше, що при виборі основного складу Унаї Мельгоса зупиниться на комусь з його більш досвідчених колег.

Лінія захисту, порівняно з Євро-2023, майже повністю оновлена. Серед тих, хто доходив до півфіналу попередньої континентальної першості, тут лише двоє гравців: динамівець Костянтин Вівчаренко та Арсеній Батагов з турецького Трабзонспора.

Однак загалом підбір виконавців дуже непоганий. Тут і Тарас Михавко, який провів сезон у статусі основного центрбека Динамо, і одіозний новачок Металіста 1925 Ілля Крупський, і Артем Смоляков з американського Лос-Анджелеса, а також Володимир Салюк, Едуард Козік та Віталій Роман.

Півзахист збірної України на минулому Євро був чи не найсильнішою ланкою нашої команди, і, порівняно з ним, будьмо відверті, трохи просів. Цього разу команді вже не допоможуть Михайло Мудрик, Артем Бондаренко та Георгій Судаков, які запалювали два роки тому. Не в найкращій формі поїде на цей чемпіонат і Володимир Бражко, який провів другу частину сезону на лаві запасних.

Натомість цього разу ми будемо сподіватися на гравців, які добре проявили себе в середняках УПЛ, таких як Владислав Велетень з Колоса, Ілля Квасниця та Олег Очеретько з Карпат чи Олександр Яцик, який провів цю кампанію в Зорі.

Окрім них, у розпорядженні Мельгоси буде трійка резервістів Динамо - Волошин, Рубчинський та Брагару, Антон Царенко з польської Лехії та, напевно, головна зірка синьо-жовтих у цій лінії - півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк, на якого покладатимуться дуже великі сподівання.

А от список наших форвардів на цьому Євро буде дуже схожий на той, які ми бачили на попередньому. Тут уже не буде Данила Сікана, який не зможе взяти участь в турнірі через вік, проте Богдан Вʼюнник з Лехії та динамівець Владислав Ванат - будуть.

Саме останній має стати головною атакувальною зброєю синьо-жовтих на турнірі. Цього року нападник вдруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ та завершив клубний сезон з 21 голом в усіх турнірах. За чутками з медіа, така гра Ваната зацікавила чимало іноземних клубів, зокрема з АПЛ, тож вдалий виступ на турнірі може стати для Владислава чудовим шансом піти на підвищення.

У матеріалі використані фото Getty Images, УАФ.