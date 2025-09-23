Павло Василенко

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік залишиться в лікарні ще кілька днів через проблеми з гомілковостопним суглобом, повідомило у вівторок інформаційне агентство APA з посиланням на Австрійську федерацію футболу.

Рангнік не зможе особисто оголосити склад команди на майбутні кваліфікаційні матчі чемпіонату світу. Його місце займе його асистент Ларс Корнетка. Однак очікується, що він повернеться до тренувального збору, який розпочнеться 6 жовтня.

67-річний тренер переніс кілька операцій на гомілковостопному суглобі протягом останніх місяців. Після першої успішної процедури у нього розвинулася інфекція, яка вимагала повторної госпіталізації.

Наступний кваліфікаційний матч австрійська команда зіграє проти Сан-Марино 9 жовтня, а через три дні – у Румунії.

Австрійці виграли всі чотири матчі та посідають друге місце в групі H з 12 очками, поступаючись на одне очко Боснії та Герцеговині. Лише переможець групи отримає пряму путівку на турнір 2026 року в США, Мексиці та Канаді.