Хорватія не програла Чехії та залишилася в лідерах групи відбору на ЧС. Відео
«Картаті» відкатали стратегічні «нулі» з кривдником збірної України
близько 1 години тому
У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Хорватії на виїзді зіграла внічию з Чехією.
Поєдинок вийшов небагатим на гольові моменти. Господарі створили дві найнебезпечніші нагоди, однак воротар Домінік Лівакович врятував Хорватію. У другому таймі пробивали Чорі та Шульц, але обидва рази м’яч оминув ворота.
Для головного тренера хорватів Златко Даліча цей матч став ювілейним – сотим на чолі національної команди. Найближчим до голу у складі гостей був Іван Перішич: спочатку його удар у першому таймі пройшов повз, а у другій половині зустрічі спробу головою парирував голкіпер Коварж. Невдовзі воротар чехів також відбив небезпечний постріл Луки Сучича.
До вашої уваги огляд матчу.
Збірна Хорватії набрала 13 очок і продовжує очолювати групу L. Чехія поступається за додатковими показниками, зігравши на один матч більше.
Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, сьомий тур
Чехія – Хорватія 0:0
Чехія: Коварж, Цоуфал, Вітік, Крейчі, Зелени, Черв, Соучек, Провод (Черни 76), Шульц (Лінгр 76), Кушей (Видра 62), Хори
Хорватія: Лівакович, Якич, Шутало, Чалета-Цар, Гвардіол, Модрич, Сучич, Пашалич Маріо (Іванович 62), Крамарич, Перішич (Фрук 78), Будімір (Пашалич Марко 62)
Попередження: Сучич, 73, Крамарич, 76
