Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Хорватії на виїзді зіграла внічию з Чехією.

Поєдинок вийшов небагатим на гольові моменти. Господарі створили дві найнебезпечніші нагоди, однак воротар Домінік Лівакович врятував Хорватію. У другому таймі пробивали Чорі та Шульц, але обидва рази м’яч оминув ворота.

Для головного тренера хорватів Златко Даліча цей матч став ювілейним – сотим на чолі національної команди. Найближчим до голу у складі гостей був Іван Перішич: спочатку його удар у першому таймі пройшов повз, а у другій половині зустрічі спробу головою парирував голкіпер Коварж. Невдовзі воротар чехів також відбив небезпечний постріл Луки Сучича.

До вашої уваги огляд матчу.

Збірна Хорватії набрала 13 очок і продовжує очолювати групу L. Чехія поступається за додатковими показниками, зігравши на один матч більше.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, сьомий тур

Чехія – Хорватія 0:0

Чехія: Коварж, Цоуфал, Вітік, Крейчі, Зелени, Черв, Соучек, Провод (Черни 76), Шульц (Лінгр 76), Кушей (Видра 62), Хори

Хорватія: Лівакович, Якич, Шутало, Чалета-Цар, Гвардіол, Модрич, Сучич, Пашалич Маріо (Іванович 62), Крамарич, Перішич (Фрук 78), Будімір (Пашалич Марко 62)

Попередження: Сучич, 73, Крамарич, 76