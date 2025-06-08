Збірна Франції перемогла Німеччину в матчі за третє місце Ліги націй

Павло Василенко

У Штутгарті пройшов матч за третє місце Ліги націй, у якому зустрічалися збірні Німеччини та Франції. Поєдинок завершився перемогою підопічних Дідьє Дешама з рахунком 2:0.

В кінці першого тайму відзначився форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе, для якого цей гол став 50-м у складі національної команди.

Господарі поля на початку другого тайму відігралися, але арбітр відмінив взяття воріт після перегляду ВАР. В кінці гри французи забили ще один м’яч – Майкл Олісе скористався передачею Мбаппе і пробив точно у ціль.

Таким чином, збірна Франції зайняла третє місце у Лізі націй сезону 2024/25.

Ліга націй, матч за третє місце

Німеччина – Франція – 0:2

Голи: Мбаппе, 45, Олісе, 84.