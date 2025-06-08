Збірна Франції перемогла Німеччину в матчі за третє місце Ліги націй
Став відомий бронзовий призер турніру
близько 6 годин тому
Фото: Getty Images
У Штутгарті пройшов матч за третє місце Ліги націй, у якому зустрічалися збірні Німеччини та Франції. Поєдинок завершився перемогою підопічних Дідьє Дешама з рахунком 2:0.
В кінці першого тайму відзначився форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе, для якого цей гол став 50-м у складі національної команди.
Господарі поля на початку другого тайму відігралися, але арбітр відмінив взяття воріт після перегляду ВАР. В кінці гри французи забили ще один м’яч – Майкл Олісе скористався передачею Мбаппе і пробив точно у ціль.
Таким чином, збірна Франції зайняла третє місце у Лізі націй сезону 2024/25.
Ліга націй, матч за третє місце
Німеччина – Франція – 0:2
Голи: Мбаппе, 45, Олісе, 84.
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