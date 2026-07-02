Динамо поступилося Рапіду в контрольному матчі на зборах в Австрії
Єдиний гол у біло-синіх забив Буяльський
29 хвилин томуПідписатися в
Київське Динамо зазнало поразки від бухарестського Рапіда у товариській зустрічі на австрійському тренувальному зборі.
Перша половина гри завершилася без забитих голів, а всі м'ячі команди забивали після перерви. Єдиний гол у складі киян на 56-й хвилині з пенальті забив Віталій Буяльський.
Для підопічних Ігоря Костюка ця поразка стала першою в межах літньої підготовки. Раніше біло-сині зіграли внічию зі Славією (1:1), розгромили Жиліну (5:1) та перемогли польську Вєчисту (4:2).
Австрія-2026. Контрольний матч
Динамо – Рапід (Бухарест) – 1:3
Голи: Буяльський (56, з пенальті) – Ель Саві (53), Брумаз (76, з пенальті), Камара (89)
Наступний контрольний поєдинок київський клуб проведе 3 липня проти австрійського ЛАСКа.
Форвард Динамо потрапив до сфери інтересів Порту.