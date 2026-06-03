Павло Василенко

Збірна Німеччини прибула до Чикаго в середу ввечері, де завершить останні приготування перед чемпіонатом світу в США, Мексиці та Канаді.

Після восьмигодинного перельоту з Франкфурта літак Lufthansa приземлився в міжнародному аеропорту О'Хара. Німецька команда вже використовувала чартерні рейси для поїздок на попередні чемпіонати світу, але цього разу з екологічних міркувань вони обрали звичайний комерційний рейс. Делегація збірної Німеччини отримала місця бізнес-класу.

Чотириразові чемпіони світу будуть набирати форму до турніру на тренувальній базі клубу MLS Chicago Fire. Свій останній товариський матч проти американців вони зіграють у суботу.

У групі E німці зіграють з Кюрасао, Кот-д'Івуаром та Еквадором.

Чемпіонат світу, в якому вперше в історії змагатимуться загалом 48 національних команд, розпочнеться 11 червня і триватиме до 19 липня.