Павло Василенко

Лука Зідан поїде на цьогорічний чемпіонат світу. Однак, на відміну від свого батька, він не представлятиме Францію.

Лука – один із чотирьох синів Зінедіна Зідана, які грали або досі грають у професійний футбол. Кар'єра Луки зараз найуспішніша, оскільки він є основним воротарем іспанської Гранади.

27-річний голкіпер також досяг успіху в національній збірній. Хоча він грав за молодіжні команди Франції з 2014 по 2018 рік, для дорослого рівня він обрав країну своїх предків – Алжир.

З ним команда дійшла до чвертьфіналу минулорічного Кубка африканських націй. Цього року на них чекає ще більший турнір: чемпіонат світу.

Суперниками Алжиру на чемпіонаті світу будуть Аргентина, Йорданія та Австрія. Тренер вже оголосив склад команди на турнір. Не дивно, що Зідан також був включений до заявку збірної Алжиру.

Син легендарного Зідана вже зіграв шість матчів за збірну Алжиру. Ймовірно, ще більше матчів відбудеться на чемпіонаті світу. Тим часом його батько з нетерпінням чекатиме завершення турніру, оскільки очікується, що йому довірять національну збірну Франції після відходу Дідьє Дешама.